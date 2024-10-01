Mersin\'de Elektrikli Bisiklet Kazası

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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin kapısına çarpıp devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü, yoldan geçen motosikletin altında kalarak yaralandı.

Yeni Mahalle'de Elif Kutlu'nun (47) kullandığı elektrikli bisiklet, park halindeki otomobilden inmek isteyen sürücünün açtığı kapıya çarpıp devrildi. Yere düşen Kutlu, bu sırada yoldan geçen, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosikletin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kutlu, sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kutlu, polis merkezine giderek otomobil ve motosiklet sürücülerinden şikayetçi oldu. - MERSİN