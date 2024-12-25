Mersin'de Engelli Yaşlı Çifte Darp Davası - Son Dakika
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Mersin'de Engelli Yaşlı Çifte Darp Davası

Mersin\'de Engelli Yaşlı Çifte Darp Davası

Mersin'de otobüste engelli yaşlı çifti darbeden sanıkların yargılanmasına devam edildi.

25.12.2024 14:14
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Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşini babasıyla darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuğun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanık çocuk hakkındaki adli kontrol tedbirini, imza yükümlülüğünü ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak, yürütülmekte olan soruşturma dosyasının sonucu beklendiği için duruşmayı erteledi.

Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17) kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) darbetmesiyle ilgili dava sürdü.

Olay anının otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdığı, Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşma, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmekte olan soruşturma dosyasının sonucu beklendiği için 29 Ocak'a ertelendi.

"Kasten öldürme suçundan suç duyurusunda bulunduk"

Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı Hasan Hüseyin Öztürk, mahkemenin, sanık çocuk hakkındaki adli kontrol tedbirini, imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak duruşmayı 29 Ocak tarihine ertelediğini söyledi. Müvekkili Ramazan Polat'ın bu olay neticesinde önce tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını, daha sonra bir süre yatalak halde yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve ardından vefat ettiğini ifade eden Öztürk, "Biz bu konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına 'kasten öldürme suçundan' suç duyurusunda bulunduk. Bu mahkemenin de görevsiz olduğunu, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirttik. Buna ilişkin itirazlarımız sürüyor. Şu anki mahkeme Mersin Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmekte olan soruşturma dosyasının sonucunu bekliyor" dedi.

"Babanın halen görevde olması kabul edilebilir bir durum değil"

Olaya karışan sanık babanın halen görevde olmasını da eleştiren Öztürk, "Tüm yaşanan olayların üstüne sanık babanın halen görevde olması da biz ve müvekkillerimce kabul edilebilir bir durum değil. Bu şahsın halen bir eğitim kurumunda görev yapması maalesef bizi derinden üzüyor" diye konuştu.

Baba ve oğula tahliye kararı verilmişti

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için de 22 Mart'ta 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

Ramazan Polat, dava sürerken hayatını kaybetmişti

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat, yaklaşık 2 hafta tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş, 21 Mayıs'ta da Afetevler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Engelli Yaşlı Çifte Darp Davası - Son Dakika

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