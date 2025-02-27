Mersin'de Eş Zamanlı Denetim: 2 Tutuklama, 8 Milyon TL Ceza

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Mersin polisinden eş zamanlı denetim: 2 şüpheli tutuklandı 7 milyon 950 bin TL ceza kesildi

MERSİN - Mersin polisinin merkez ilçelerde umuma açık iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı denetim de 2 işletmede fuhuş yaptıran 2 şüpheli tutuklandı, 7 milyon 950 bin TL'de ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, merkez İlçelerde Spa, sauna, masaj salonu, ve alkol sunumu yapan umuma açık iş yerinde SGK, defterdarlık ile Sağlık Müdürlüğü denetmenlerinin katılımıyla eş zamanlı olarak uygulama yapıldı. Eş zamanlı uygulamada 2 işletmede 5 yabancı uyruklu şahıssa fuhuş yaptırıldığı suçüstü olarak tespit edildi. Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temini yaptıran 4 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs da gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzeri İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.

Uygulama genelinde ise paydaş kurumlarla birlikte usulsüzlüklere karşı toplamda 7 milyon 95o bin TL tutarında cezai işlem uygulandığı bildirildi.