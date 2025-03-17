Mersin'de Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bir ev yangınında Mehmet Tor adlı bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, eski yapılı iki katlı evde meydana geldi ve yetkililer olayın nedenini araştırıyor.

17.03.2025 06:08  Güncelleme: 06:11
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Mersin'de ev yangını: 1 ölü

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı kırsal mahalledeki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, İlçeye bağlı Dorak Mahallesi Dorak Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski yapı iki katlı evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında üst katta bulunan Mehmet Tor orta kısımda bulunan ahşap yapının alevlerden etkilenerek çökmesi nedeniyle alt kata düştü. Tor, alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Bu sırada yangını fark edenler durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek söndürerek Tor'un cansız bedenini çıkardı. Olay anında evde başka kimsenin olmadığı öğrenilirken cenaze güvenlik güçlerinin bölgede incelemesi sonrasında otopsi için morga gönderildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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