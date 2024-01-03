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Mersin'de ev yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

MERSİN - Mersin'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi 5601 sokaktaki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında maddi hasar meydana geldi.