Mersin'de Feci Kaza: 4 Ölü - Son Dakika
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Mersin'de Feci Kaza: 4 Ölü

Mersin\'de Feci Kaza: 4 Ölü

Silifke'de lastiği patlayan araca yardım edenlere çarpan otomobilin kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

10.11.2024 09:18
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Mersin'in Silifke ilçesinde lastiği patlayan araçtakilere yardım için duranlara otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 Karayolu Silifke ilçesi Akdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lastiği patladığı için duran 33 ATU 534 plakalı araç ile yardım için önünde duran 06 BHP 787 plakalı kamyonetten inenlere, Muhammet Furkan D. idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı yayalardan Orhan Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. 5 yaralı ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, Serdal Görür, Rüştü Görür ve Erdal Koçak'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazada yaralanan diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Feci Kaza: 4 Ölü - Son Dakika

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