Mersin'de Fırtına: İşçi Kayıpları ve Yaralanmalar - Son Dakika
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Mersin'de Fırtına: İşçi Kayıpları ve Yaralanmalar

Mersin\'de Fırtına: İşçi Kayıpları ve Yaralanmalar

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında fırtına nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralandı.

24.11.2024 13:14
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatı işçilerinin kaldığı bölgede fırtına nedeniyle bazı prefabrik evlerin çatılar uçtu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. İşçilerin altında kaldığı çatının uçma anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Mersin'de etkili oldu. Fırtına nedeniyle Aydıncık ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS inşaatında çalışanların kaldığı Sipahili Mahallesindeki konteyner evlerin bazı çatıları uçtu. Çatıların uçması sonucu işçi kampında kalanlardan 24 yaşındaki A.Ç. ile 44 yaşındaki A.F. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen işçilerden A.Ç. hayatını kaybetti. Durumu ağı olan diğer yaralı ise Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin altında kaldığı çatının uçma anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, fırtınanın zaman zaman etkili olmaya devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Fırtına: İşçi Kayıpları ve Yaralanmalar - Son Dakika

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