Mersin'de Fuhuş Operasyonu: İki Tutuklama

Mersin'de fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 2 tutuklama

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin fuhuş ve insan ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda mağdur 2 kadın da kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti suçu işleyen 2 şüpheli şahıs tespit etti. Yapılan titiz takip ve araştırmalarla elde edilen deliller sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda mağdur 2 kadın da jandarma tarafından kurtarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı.