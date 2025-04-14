Mersin'de Fuhuş Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Fuhuş Operasyonu: İki Tutuklama

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Mersin'de düzenlenen fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 2 kadın kurtarıldı.

14.04.2025 14:25
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Mersin'de fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 2 tutuklama

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin fuhuş ve insan ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda mağdur 2 kadın da kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti suçu işleyen 2 şüpheli şahıs tespit etti. Yapılan titiz takip ve araştırmalarla elde edilen deliller sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda mağdur 2 kadın da jandarma tarafından kurtarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Fuhuş Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika

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