Mersin merkezli operasyonda göçmen kaçakçısı 3 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Mersin merkezli operasyonda göçmen kaçakçısı 3 organizatör yakalandı

Mersin merkezli operasyonda göçmen kaçakçısı 3 organizatör yakalandı

Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada cep telefonları, sim kartlar ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.

19.03.2024 09:09  Güncelleme: 09:09
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Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçısı 3 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 3 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma, Mersin merkezli Osmaniye ve Adana'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart ve suçtan elde edilen 38 bin 700 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin merkezli operasyonda göçmen kaçakçısı 3 organizatör yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin merkezli operasyonda göçmen kaçakçısı 3 organizatör yakalandı - Son Dakika
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