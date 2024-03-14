Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Mersin polisinin yaptığı operasyonda 26 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 26 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, göçmenlerle ilgili işlemler yapıldı.

14.03.2024 22:46
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Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı operasyonda 26 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen göçmen kaçakçısı organizatörlerin yakalanması için operasyon yapıldı. Operasyonda 26 düzensin göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz 26 göçmen ile ilgili gerekli işlemlerin de yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

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