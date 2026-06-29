Mersin'de Hamam ve Saunalara Denetim: 2 İşletme Kapatıldı - Son Dakika
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Mersin'de Hamam ve Saunalara Denetim: 2 İşletme Kapatıldı

29.06.2026 20:40
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Mersin'de yapılan denetimlerde ruhsatsız ve yasaları ihlal eden 2 hamam kapatıldı, 9 işletmeye ceza verildi.

Mersin polisinin kent genelinde hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik yaptığı denetimde 2 işletme kapatıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren hamam, sauna ve SPA merkezlerinden oluşan toplam 57 işletmede, 91 ekip ve 273 personelin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 1 iş yerinin Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesini ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu nedenle her iki işletmenin de faaliyetine son verildi. Belgelerinin eksik olması, kimlik bildiriminde bulunulmaması ve sigortasız işçi çalıştırılması nedenleriyle 9 işletme hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Polisin şehrin huzur ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarını kesintisiz bir şekilde devam ettireceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Hamam ve Saunalara Denetim: 2 İşletme Kapatıldı - Son Dakika

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