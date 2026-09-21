Mersin'de hastane otoparkındaki araçta 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de hastane otoparkındaki araçta 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Mersin\'de hastane otoparkındaki araçta 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki narkotik operasyonunda, şehir hastanesinin açık otoparkındaki araçta 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araç sahibinin evindeki aramada 413 ecstasy bulundu, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkındaki bir araçta yapılan aramada 256 bin 900 adet sentetik ecza hapı, araç sahibinin evinde ise 413 adet ecstasy ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Narkotik timlerinin, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaptığı çalışmada Mersin Şehir Hastanesi açık otoparkında panelvan tipi bir araç belirlendi. Belirlenen araçta yapılan aramada 256 bin 900 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Çalışmasına devam eden ekipler aracın sahibi 19 yaşındaki K.S.'nin adresine baskın yaptı. Evde yapılan aramada ise 413 adet ecstasy isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine evde bulunan K.S., M.Ş.S., D.S. ve A.S. gözaltına alındı. 4 şüpheli adli işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Mersin Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlikNarkotik3. SayfaHastaneMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de hastane otoparkındaki araçta 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika
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