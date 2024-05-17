Mersin\'de Huzur Operasyonunda İki İşletmeye İdari Para Cezası

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Mersin'de gerçekleştirilen huzur operasyonunda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen 2 işletmeye 94 bin 606 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 39 ekip ve 106 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'huzur operasyonu' kapsamında 151 konaklama tesisi denetlendi.

Yapılan denetimlerde 2 konaklama tesisine 'anlık veri göndermemek' suçundan 94 bin 606 TL idari para cezası uygulandı.

Halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN