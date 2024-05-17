Mersin'de Huzur Operasyonunda İki İşletmeye İdari Para Cezası - Son Dakika
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Mersin'de Huzur Operasyonunda İki İşletmeye İdari Para Cezası

Mersin\'de Huzur Operasyonunda İki İşletmeye İdari Para Cezası

Mersin'de gerçekleştirilen huzur operasyonunda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen 2 işletmeye 94 bin 606 lira idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 151 konaklama tesisi denetlendi ve 2 tesis 'anlık veri göndermemek' suçundan cezalandırıldı. Denetimlerin halkın huzur ve güvenliği için devam edeceği belirtildi.

17.05.2024 10:29
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Mersin'de gerçekleştirilen huzur operasyonunda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen 2 işletmeye 94 bin 606 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 39 ekip ve 106 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'huzur operasyonu' kapsamında 151 konaklama tesisi denetlendi.

Yapılan denetimlerde 2 konaklama tesisine 'anlık veri göndermemek' suçundan 94 bin 606 TL idari para cezası uygulandı.

Halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Huzur Operasyonunda İki İşletmeye İdari Para Cezası - Son Dakika

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