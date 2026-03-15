Mersin'deki ihale yolsuzluğu operasyonunda 7 tutuklama, 15 adli kontrol - Son Dakika
Mersin'deki ihale yolsuzluğu operasyonunda 7 tutuklama, 15 adli kontrol

Mersin\'deki ihale yolsuzluğu operasyonunda 7 tutuklama, 15 adli kontrol
15.03.2026 20:52  Güncelleme: 21:02
Mersin'de gerçekleştirilen ihale yolsuzluğu soruşturmasında 7 kişi tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli adliyeye sevk edildi ve yaklaşık 16 milyon lira kamu zararı iddia ediliyor.

Mersin'de ihale yolsuzluğu soruşturmasında aralarında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik 11 Mart'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, annesi ve bazı şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmış, Uyan'a ait olduğu değerlendirilen 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulmuştu. Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyan'ın belediyedeki ofisinde de arama yaparak, bazı evraklara incelemek üzere el koymuştu.

2. dalga operasyonda 20 kişi daha gözaltına alındı

Devam eden soruşturma çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik ikinci bir operasyon daha düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında 5 devlet memurunun da bulunduğu 20 belediye çalışanı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, şirket sahipleri Metin Ç., Metin K., Cihan A. ile çalışan Ferit B. ve belediye çalışanları Ahmet Ö. ile Metin B. tutuklandı. 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

16 milyon liralık kamu zararı iddiası

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, belediyeden bazı firmalara doğrudan temin yöntemiyle gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları yapılmış gibi gösterildi. Bu yöntemle belediyeden firmalara aktarılan paraların şüpheliler adına alınan taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı öne sürüldü. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler nedeniyle yaklaşık 16 milyon 582 bin lira kamu zararının oluştuğu değerlendirildi. Ayrıca şüphelilerin 2022 yılından itibaren edindikleri mal varlıklarına 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında el konulmasına yönelik işlemlerin planlandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki ihale yolsuzluğu operasyonunda 7 tutuklama, 15 adli kontrol - Son Dakika

SON DAKİKA: Mersin'deki ihale yolsuzluğu operasyonunda 7 tutuklama, 15 adli kontrol - Son Dakika
Advertisement
