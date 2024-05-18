Mersin'de Kaçak İşçi Operasyonu: 11 Yabancı Uyruklu Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Kaçak İşçi Operasyonu: 11 Yabancı Uyruklu Kadın Yakalandı

Mersin\'de Kaçak İşçi Operasyonu: 11 Yabancı Uyruklu Kadın Yakalandı

Mersin polisi, spa, sauna, hamam ve masaj salonlarından oluşan iş yerlerine eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 11 yabancı uyruklu kadın kaçak olarak çalışırken yakalandı. Ayrıca, 22 iş yerinin ruhsat ve belge eksiklikleri tespit edildi.

18.05.2024 09:32
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Mersin polisi 95 ekiple spa, sauna, hamam ve masaj salonlarından oluşan iş yerlerine eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi, kaçak çalışan 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 95 ekip 227 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak merkez ilçelerde bulunan umuma açık işletmelerden spa, sauna, hamam ve masaj salonlarından oluşan 31 farklı iş yerine eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada kaçak olarak çalıştığı tespit edilen 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı, sınır dışı işlemleri başlatıldı. 2 aranan şahsında yakalandığı çalışmada ayrıca 22 iş yerinin ruhsat ve belge eksiklikleri olduğunun belirlendiği gerekli idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin uygulamalarının devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kaçak İşçi Operasyonu: 11 Yabancı Uyruklu Kadın Yakalandı - Son Dakika

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