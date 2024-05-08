Mersin'de kaçak makaron operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de kaçak makaron operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de kaçak makaron operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Gülnar ve Erdemli ilçelerinde gümrük kaçağı makaron satışı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 8 bin 720 dolu makaron, 23 kilo 512 gram kıyılmış tütün ve 2 bin 940 sigara filtresi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

08.05.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak makaron operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ve Erdemli ilçesinde bazı kişilerin gümrük kaçağı makaron satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 720 dolu makaron, 23 kilo 512 gram kıyılmış tütün ile 2 bin 940 sigara filtresi ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Makaron, Mersin, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de kaçak makaron operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
10:57 Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor
10:50 Para piyasalarında son durum DolarTL 32,30 seviyesinden işlem görüyor Para piyasalarında son durum! Dolar/TL 32,30 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:38 Kim Jong Un’u yıkan ölüm Kuzey Kore propaganda ustasını kaybetti Kim Jong Un'u yıkan ölüm! Kuzey Kore propaganda ustasını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de kaçak makaron operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement