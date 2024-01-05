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Mersin'de Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 100 Bin Makaron ve 45 Kilo Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 100 Bin Makaron ve 45 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 100 bin kaçak makaron, makaron doldurma makinesi ve 45 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Mersin\'de Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 100 Bin Makaron ve 45 Kilo Tütün Ele Geçirildi
05.01.2024 - 13:11,
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Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 100 bin kaçak makaron ile 45 kilo tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Tarsus ilçesinde bir şahsın kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin yakalanması için operasyonda düzenledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 40 bini boş toplam 100 bin makaron ile makaron doldurma makinesi ve 45 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 100 Bin Makaron ve 45 Kilo Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika


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