Mersin\'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, 21 Cep Telefonu ve 18 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kaçak cep telefonu ile 18 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 1 şüphelinin kaçak cep telefonu ve elektronik sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve kaçak malzemelere el koymak amacıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda kaçak 21 cep telefonu, 18 elektronik sigara ile 10 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN