Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kaçak cep telefonu ile 18 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 1 şüphelinin kaçak cep telefonu ve elektronik sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve kaçak malzemelere el koymak amacıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda kaçak 21 cep telefonu, 18 elektronik sigara ile 10 elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, 21 Cep Telefonu ve 18 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika