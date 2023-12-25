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Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, 21 Cep Telefonu ve 18 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, 21 Cep Telefonu ve 18 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak cep telefonu ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 21 kaçak cep telefonu, 18 elektronik sigara ve 10 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Mersin\'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, 21 Cep Telefonu ve 18 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
25.12.2023 - 10:44,
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Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kaçak cep telefonu ile 18 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 1 şüphelinin kaçak cep telefonu ve elektronik sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve kaçak malzemelere el koymak amacıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda kaçak 21 cep telefonu, 18 elektronik sigara ile 10 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, 21 Cep Telefonu ve 18 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, 21 Cep Telefonu ve 18 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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