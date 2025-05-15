Mersin’de Kaçakçılıkla Mücadele: 19 Milyon TL Vergi Kaybı Önledi

Mersin'de bu yılın ilk 4 ayında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla 19 milyon 433 bin lira vergi kaybının önlendiği bildirildi. Gerçekleştirilen 328 operasyonda gözaltına alınan 396 şahıstan 18'i tutuklandı, 23'üne adli kontrol uygulandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve diğer hususlar ele alındı.

Toplantıda, 2025 yılının ilk 4 ayında yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 753 silah ele geçirilirken, 840 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ele geçirilen 753 silahın 435'i tabanca, 47'si kurusıkı tabanca, 1'i uzun namlulu tüfek ve 270'i av tüfeğinden oluştu. Organize suç örgütlerine yönelik çalışma kapsamında düzenlenen 27 operasyonla 5 yerel organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 139 kişiden 51'i tutuklandı, 50'sine de adli kontrol uygulandı. Tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise gözaltına alınan 110 kişiden 40'ı tutuklandı, 18'ine adli kontrol uygulandı.

19 milyon 433 bin lira vergi kaybı önlendi

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 328 operasyonda gözaltına alınan 396 şahıstan 18'i tutuklandı, 23'üne adli kontrol uygulandı. Operasyonlarda, 326 bin 358 litre akaryakıt, 40 bin 321 litre içki, 30 bin 989 paket sigara, bin 84 adet elektronik sigara, 24 milyon 907 bin adet makaron ve 5 bin 687 kilogram tütün ele geçirildi. Düzenlenen bu operasyonlarla 19 milyon 433 bin lira vergi kaybının önlendiği bildirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında bu yılın ilk 4 ayında 432 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 604 şahıstan 380'i tutuklandı, 102'sine adli kontrol uygulandı. Kullanıcılık ve diğer alanlardaki olaylarda ise 2 bin 385 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 15'i tutuklandı, 288'ine adli kontrol uygulandı. Operasyonlarda 156 kilogram uyuşturucu madde, 64 bin uyuşturucu hap, 812 kök kenevir ele geçirildi.

Siber devriye polisleri ise incelenen 2 bin 515 şahıs veya hesapta suç unsuru tespit ederken, bunların 876'sının terörle iltisaklı olduğu belirlendi. Bilişim-ödeme-yasa dışı bahis alanında düzenlenen 13 operasyonda ise gözaltına alınan 256 şahıstan 165'i tutuklandı. - MERSİN