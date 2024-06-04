Mersin'de Kadının Evde Ölü Bulunması: Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin, cinayeti itiraf ettiği ve çelik kasayı da çaldığını söylediği öğrenildi.

Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün Şule Özlem U.'nun boğularak öldürülmüş bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Ali Y'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Şule Özlem U'yu darp ettiğini, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten ayrıldığın söylediği öğrenildi.

Olay

Önceki gece polis ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan Heliport civarında şüphe üzerine 33 ATS 955 plakalı motosikleti durdurmuş, yapılan kontrolde Ali Y.'nin (20) kullandığı motosiklet üzerinde parçalanmış çelik kasa ve içerisinde yüklü miktarda para olduğu tespit edilmişti. Şüphelinin kasayı Yenişehir ilçesindeki İnönü Mahallesi 1401. Sokak'ta bulunan bir daireden aldığını belirtmesi üzerine adrese giden polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla girdikleri dairede Şule Özlem U.'nun (40) cesediyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede kadının boğularak yaşamını yitirdiği belirlenirken, Ali Y. gözaltına alınmıştı.

Şule Özlem U'nun cenazesi ise morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mezarlığında toprağa verilmişti. - MERSİN