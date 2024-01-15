 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Kamyonetin Ezdiği Köpek Yaralı Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Kamyonetin Ezdiği Köpek Yaralı Kurtuldu

Mersin'de bir kamyonetin ezdiği köpek, yaralı olarak kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kamyonetin köpeğe çarpması ve durmadan yoluna devam etmesi görüntülendi. Köpeğin daha önce tüfekle vurulduğu ve arka sağ bacağını kaybettiği öğrenildi. Yaralı köpek, bakım evine alınarak tedavi altına alındı.

Mersin\'de Kamyonetin Ezdiği Köpek Yaralı Kurtuldu
15.01.2024 - 17:03,  Güncelleme: 17:08
Abone Ol

Mersin'de kamyonetin ezdiği bir köpek yaralı kurtulurken, o anlar ve aracın durmadan yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bakım evine alınan köpeğin bir yıl önce de tüfekle vurulduğu için arka sağ bacağını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karabucak mevkiindeki Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nin önünden geçen yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir yıl önce tüfekle vurulduğu için arka bacaklarından birini kaybeden, ardından bakım evinde bakılmaya başlanan köpeğe bu kez bir araç çarptı. Barınak önündeki yolda görevlilerin 'Mutlu' ismini verdiği köpek yattığı sırada bir kamyonet köpeğe çarptı ve iki tekerle kısmen üstünden geçti. Araç sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, yaralanan köpek bakım evi veterineri ve görevlileri tarafından içeri alınarak müdahalesi yapıldı. Hayati tehlikeyi atlatan köpeğin gözetimde tedavisinin süreceği belirtildi.

Engelli köpeğe tedavi işlemlerini gerçekleştiren Tarsus Belediyesi Veteriner Hekimi Nuri Tehneldere, "Patili dostumuz Mutlu, 12 Ocak Cuma günü saat 11.45 civarı bir vatandaş tarafından eziliyor ve vatandaş tüm uyarılara, bağırmalara rağmen durmuyor. Köpeğin halini bile merak etmeden yoluna devam ediyor. Biz köpeği 12 Ocak günü tedavi altına aldık. Bugün dördüncü gün Mutlu çok daha iyi, yani hayat riskini büyük oranda atlattı. Yani bu hayvan yaşayacak diyebiliriz artık. Zaten engelli olduğu için sağ arka ayağı yok ama şu an biz burada tedavisini tamamen Tarsus Belediyesi olarak üstlendik. Kendi kendimize köpeğimizi tedavi ettik. Eğer sahiplenmek isteyen olursa Mutlu'yu sahiplendirebiliriz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Mersin, Hayvan Hakları, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kamyonetin Ezdiği Köpek Yaralı Kurtuldu - Son Dakika


17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23
Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı

Son Dakika
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:21:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Kamyonetin Ezdiği Köpek Yaralı Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement