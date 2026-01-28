Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor - Son Dakika
Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

28.01.2026 13:25  Güncelleme: 13:29
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde şiddetli kar yağışına karşı gece gündüz çalışarak yolları ulaşıma açıyor ve güvenliği sağlamak için tuzlama yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı gece gündüz sahada çalışarak yolları ulaşıma açtı, tuzlama çalışmalarıyla ulaşım güvenliğini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece boyunca sahada görev yapan karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için greyder, dozer, yükleyici, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yoğun mesai harcadı. Kar nedeniyle kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açan ekipler, ardından tuzlama çalışmaları yaparak vatandaşların ve sürücülerin güvenliğini sağladı.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Mut ilçesinde 2 greyder, 1 tuzlama aracı ve 1 pikapla 7 personel, Erdemli ilçesinde 1 kar küreme aracı, 1 kepçe, 1 greyder, 1 servis aracı ve 7 personel, Gülnar ilçesinde ise 3 greyder, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 kazıcı, 1 yükleyici, 1 pikap olmak üzere toplam 15 personel görev yaptı.

Merkez ilçelerde 25 iş makinesi ve araç ile 40 personel karla mücadelede görev yaptı

Merkez ilçelerde ise 25 iş makinesi ve araç ile 40 personel karla mücadele çalışmalarında görev yaptı. Ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde Başpınar yolu başta olmak üzere Atatürk Caddesi, Başpınar ve Çatak mevkilerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Arslanköy Gölet ile Çatak bağlantı yolu, mahalle merkezi ve ana caddeler ulaşıma açılırken, ara sokaklarda da yol açma çalışmaları tamamlandı.

Bölgede yer alan turistik konaklama tesislerinin bulunduğu noktalarda da yol açma çalışması yapan ekipler, kar yağışının durduğu anlarda tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ayrıca, yine Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi ile Ayvalı mevkii ve Yavca Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan, Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimleri ile Erdemli ilçesi Sorgun Mahallesi, Mut ilçesi Dağpazarı-Elmapınarı-Ballı grup yolu ile Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Taşdüştü mevkiinde de yol açma çalışmaları tamamlandı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, vatandaş ve ulaşım güvenliği için çalışmalarını sürdürecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

