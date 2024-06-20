Mersin'de kaybolan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de kaybolan 5 kişi kurtarıldı

Mersin'in Mut ilçesinde gezi için gittikleri Kestel Dağı Milli Parkı'nda kayboldukları ihbarı alınan 5 kişi, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Mahsur kalan şahıslara ulaşabilmek amacıyla bölgeye jandarma, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 3.5 saat süren arama çalışmaları sonucunda kayıp şahıslar bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan şahıslar tedbir amaçlı hastaneye götürülecek.

20.06.2024 02:19
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Mersin'in Mut ilçesinde gezi için gittikleri Kestel Dağı Milli Parkı'nda kayboldukları ihbarı alınan 5 kişi, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesine bağlı Yıldızköy Mahallesi'ndeki Kestel Dağı Milli Parkı'na dün gezi amaçlı giden 5 kişi, aynı gün gece saat 22.30 sıralarında 112 acil çağrı merkezini arayarak kaybolduklarını ve kanyonda mahsur kaldıklarını bildirdi. İhbar üzerine mahsur kalan şahıslara ulaşabilmek amacıyla bölgeye jandarma, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Bölge halkının da destek verdiği arama çalışmalarıyla, yaklaşık 3.5 saat sonra kayıp şahıslardan önce 2'si, ardından diğer 3'ü bulundukları yerden kurtarıldı.

Serdar Kurtalan, Bukay İnce, Erdal Özaslan, Yılmaz Ergül ve Şenol Demir adlı şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken şahısların tedbir amaçlı hastaneye götürülecekleri bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de kaybolan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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