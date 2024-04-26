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Mersin'de kayıp şahıs için arama çalışması 3'üncü gününde

MERSİN - Mersin'de Yıldız dağına tırmanış için gelen ve kaybolan 80 yaşındaki şahsın bulunması için birçok ekibin katılımıyla başlatılan arama çalışması bugünde devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce Konya'dan tırmanış için merkez Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi Yıldız dağına gelen 80 yaşındaki Mustafa Taşpınar'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Taşpınar'ın bulunması için jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT ekipleri Tırtar Mahallesi ile Karaman Ayrancı arasındaki dağlık arazide arama çalışmalarına başladı. 3 gün geçmesine rağmen sahada arama çalışmalarına devam eden ekipler henüz bir sonuca ulaşamadı.

Çok sayıda ekip Yıldız dağı çevresinde bugün de arama çalışmalarına devam ediyor.