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Mersin'de Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Bulunan Kişi 23 Kilo 100 Gram Esrar İle Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Bulunan Kişi 23 Kilo 100 Gram Esrar İle Yakalandı

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda bir kişiyi 23 kilo 100 gram esrarla yakaladı. Yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan ve 18 yıl 2 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan R.M. olarak tespit edildi. R.M. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin\'de Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Bulunan Kişi 23 Kilo 100 Gram Esrar İle Yakalandı
23.01.2024 - 10:48,
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Mersin'de kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişi 23 kilo 100 gram esrar ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden otobüs ile Mersin'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, otogarda bir kişiyi 23 kilo 100 gram esrarla yakaladı.

Yakalanan şüphelinin 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı ile aranan R.M. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan R.M. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Bulunan Kişi 23 Kilo 100 Gram Esrar İle Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Bulunan Kişi 23 Kilo 100 Gram Esrar İle Yakalandı - Son Dakika
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