Mersin'de Kopyaladıkları Anahtarla Çaldıkları Otomobili Yıkayıp Parçalayarak Satan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Kopyaladıkları Anahtarla Çaldıkları Otomobili Yıkayıp Parçalayarak Satan Şüpheliler Yakalandı

Mersin\'de Kopyaladıkları Anahtarla Çaldıkları Otomobili Yıkayıp Parçalayarak Satan Şüpheliler Yakalandı

Mersin'de, bir şahsın bayram tatilinde evinin önüne bıraktığı aracı çalan ve daha sonra yıkayıp parçalayarak satan şüpheliler, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Polis operasyonuyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

02.07.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kopyaladıkları anahtarla çaldıkları otomobili önce yıkayıp ardından da parçalayıp satan şüpheliler yakalandı, 2'si tutuklandı. Şüphelilerin otomobili yıkama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bayram tatilinde aracını evinin önüne bırakıp şehir dışına giden şahsın çalınan aracıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şahsın aracı kopyaladıkları anahtarla çalıp parçalayarak sattığı belirlendi. 2 şüphelinin bir benzin istasyonunda otomobili yıkadığını da güvenlik kamerasından tespit eden polis, operasyon yaptı. Operasyonda otomobilin parçaları oto hurdacısında bulundu, 2'si hırsız 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü serbest kalırken aracı çalıp yıkayan şüpheliler B.H. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Operasyon, Mersin, Mahkeme, Güvenlik, Cezaevi, Yakalama, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kopyaladıkları Anahtarla Çaldıkları Otomobili Yıkayıp Parçalayarak Satan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
01:08 179 kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede 179 kaymakamın görev yeri değişti! Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:23:56. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Kopyaladıkları Anahtarla Çaldıkları Otomobili Yıkayıp Parçalayarak Satan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement