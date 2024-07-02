Mersin\'de Kopyaladıkları Anahtarla Çaldıkları Otomobili Yıkayıp Parçalayarak Satan Şüpheliler Yakalandı

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Mersin'de kopyaladıkları anahtarla çaldıkları otomobili önce yıkayıp ardından da parçalayıp satan şüpheliler yakalandı, 2'si tutuklandı. Şüphelilerin otomobili yıkama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bayram tatilinde aracını evinin önüne bırakıp şehir dışına giden şahsın çalınan aracıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şahsın aracı kopyaladıkları anahtarla çalıp parçalayarak sattığı belirlendi. 2 şüphelinin bir benzin istasyonunda otomobili yıkadığını da güvenlik kamerasından tespit eden polis, operasyon yaptı. Operasyonda otomobilin parçaları oto hurdacısında bulundu, 2'si hırsız 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü serbest kalırken aracı çalıp yıkayan şüpheliler B.H. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN