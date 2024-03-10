Mersin\'de Kur\'an-ı Kerim\'i yırtan şahıs gözaltına alındı

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Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırtarak dini değerlere saygısızlık yapan bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: " Bazı sosyal medya hesaplarında Kur'an-ı Kerim'in yırtılarak dini değerlerimize saygısızlık yapıldığı paylaşımları üzerine ekiplerimiz tarafından ivedilikle harekete geçilmiştir. Olayın 04.03. 20224 tarihinde K.G. isimli şahsı tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Adı geçen şahıs yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır" denildi. - MERSİN