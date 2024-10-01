Mersin\'de Siber Farkındalık Eğitimi

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Mersin'de jandarma ekipleri, lise öğrencilerine yönelik siber farkındalık eğitimi düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak ve siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri, bu kapsamda, her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Erdemli Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verdi. Eğitimlere 300 öğrenci ve 6 öğretmen katılım sağladı.

Jandarma ekipleri, düzenlediği eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefliyor. - MERSİN