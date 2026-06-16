Mersin\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Mersin'de karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Y. idaresindeki 33 AUU 573 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Hasan Y. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN