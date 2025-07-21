Mersin\'de Motosiklet Kazası: Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, ayağı janta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu-Faslı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. isimli motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek tek taraflı kaza yaptı. Kazanın etkisiyle sürücünün ayağı, motosikletin jantı ile tekeri arasına sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Narlıkuyu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, demir kesme aletiyle gerçekleştirdikleri müdahale sonucu R.K.'nin ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı sürücüye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan R.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN