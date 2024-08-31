Mersin\'de motosikletin minibüse çarpması sonucu baba ile kızı yaralandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin minibüse çarpması sonucu baba ile kızı yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Koyunca Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Mustafa A.'nın idaresindeki motosiklet, minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet devrilirken sürücü baba ile 2 yaşlarındaki kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da baba ile bacaklarında kırıklar oluşan kızına ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN