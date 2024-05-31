Mersin'de Müstehcen Yayın Yapanlara Operasyon: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Müstehcen Yayın Yapanlara Operasyon: 4 Tutuklama

Mersin\'de Müstehcen Yayın Yapanlara Operasyon: 4 Tutuklama

Mersin'de polisin müstehcen yayın yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alan müstehcenlik suçları işleyen şüphelilere yönelik çalışma yapmıştır. Operasyonda 10 şüpheli yakalanmış ve yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlar ele geçirilmiştir. Şüphelilerin ifadeleri alınmış ve mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştır.

31.05.2024 13:56
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Mersin'de polisin müstehcen yayın yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alan müstehcenlik suçları işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 9 adreste 10 şüpheli belirlendi. TCK 226/3 sucu kapsamında 10 şüpheli de dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 adet dron, 1 adet tablet ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasının 4'ü serbest kaldı, 6'sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheliden ise 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Müstehcen Yayın Yapanlara Operasyon: 4 Tutuklama - Son Dakika

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