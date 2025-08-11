Mersin\'de Orman Yangınına Müdahale

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangından yükselen dumanlar, çevredekilerin dikkatini çekti. Bölgeye, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MERSİN