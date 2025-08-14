Mersin'de Orman Yangınları: 984 Hane Boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Mersin'de Orman Yangınları: 984 Hane Boşaltıldı

Mersin\'de Orman Yangınları: 984 Hane Boşaltıldı
14.08.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silifke ve Anamur'da çıkan orman yangınları nedeniyle 984 hane boşaltıldı, 53 ev zarar gördü.

Mersin Valisi Atilla Toros, dünden itibaren Silifke ilçesi kırsalında devam eden, bugünde Anamur ilçesinde çıkan orman yangınları ile ilgili bilgi verdi. Anamur ilçesinde bir mahallenin boşaltılması kararını verdiklerini açıklayan Vali Toros, Silifke ilçesinde ise 6 mahallede 984 hanenin boşaltılarak bin 851 kişinini tahliye edildiğini ve 53 evin yangından zarar gördüğünü söyledi.

Silifke ilçesinde dün çıkan ve bugünde devam eden orman yangınını söndürmek çalışmaları süreken, Anamur ilçesinde de orman yangını çıktı.Silifke ilçesindeki yangını bölgede yakından takip edip koordine eden Vali Atilla Toros, her iki yangınla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

"Yeni bir orman yangınımız var"

Anamur'da yeni başlayan orman yangını hakkında bilgi vererek konuşmasında başlayan Vali Atilla Toros," Anamur ilçemizin Korucuk Mahallesi'nde yeni bir orman yangınımız var. Bununla alakalı müdahaleye başladık. 18 araçla karadan müdahelemiz başladı. 2 helikopterimiz havadan müdahale ediyor. Bir helikopterimiz de yolda. Ovabaşı Mahallemizi tedbir amaçlı boşaltma kararı verdik, arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar"dedi.

Binden fazla personel 373 araçla müdahale ediliyor

Dün Silifke ilçesinde başlayan ve halen devam eden orman yagını ile ilgili de bilgi veren Vali Toros," Hali hazırda 2 uçak, 9 helikopterle havadan müdahaleye devam ediyoruz. Karadan müdahale açısındada orman teşikaltımız çok güçlü müdahale ekibi ile sahada. İlçe ve çevre illerdeki araçlar bölgede müdahale ediyor. Toplam 114'ü arazöz, 44 su ikmal aracı olmka üzere 373 araçla yangına müdahale ediyoruz. 501'i orman personeli bin 16 personelle sahadayız"diye konuştu.

984 hane boşaltıldı, 53 hane yangından zarar gördü

Konuşmasını sürdüren Vali Toros," Şuana kadar 6 mahalleyi tedbir amaçlı boşalttık. Balandız, Işıklı, Kırtıl, İmam Uşağı, Akdere ve Çamlıca mahallelerini boşaltmış olduk. Çatakoya, Mavikent, Yokuşbaşı, Geçirim, Bağlan, Tapırdamaz ve Tisan mevkilerini de tedbir amaçlı boşalttımığımıız ifade etmek isterim. Toplam 984 hane boşaltıldı, bin 851 kişi tahliye etmiş olduk. Barınma ihtiyacını için 3 pansiyonu hazırladık. Bir personelimiz ile 16 vatandaşımıza sağlık ekiplerimiz dumandan etkilendiği için müdahale etti. Maalesef zarar gören hanelerimiz var. İlk tespitlere göre 53 hane yangından zarar görmüş oldu. Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Canla başla dün gece uyumadan çalışan bütün personele teşekkür etmek istiyorum. Kahramanca mücadele ettiler"ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Atilla Toros, 3-sayfa, Silifke, Anamur, mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Orman Yangınları: 984 Hane Boşaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı

18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
08:41
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan’dan Türkiye’ye böyle getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye böyle getirildi
08:28
Ve mutlu son Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
08:23
Kobra Murat’ın kızına takı şöleni Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
07:49
Hatay ve Mersin’de orman yangınları ikinci günde Ekipler alevlerin arasında kaldı
Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
01:45
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
00:50
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 19:17:29. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Orman Yangınları: 984 Hane Boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.