Mersin\'de Orman Yangınları: 984 Hane Boşaltıldı

Mersin Valisi Atilla Toros, dünden itibaren Silifke ilçesi kırsalında devam eden, bugünde Anamur ilçesinde çıkan orman yangınları ile ilgili bilgi verdi. Anamur ilçesinde bir mahallenin boşaltılması kararını verdiklerini açıklayan Vali Toros, Silifke ilçesinde ise 6 mahallede 984 hanenin boşaltılarak bin 851 kişinini tahliye edildiğini ve 53 evin yangından zarar gördüğünü söyledi.

Silifke ilçesinde dün çıkan ve bugünde devam eden orman yangınını söndürmek çalışmaları süreken, Anamur ilçesinde de orman yangını çıktı.Silifke ilçesindeki yangını bölgede yakından takip edip koordine eden Vali Atilla Toros, her iki yangınla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

"Yeni bir orman yangınımız var"

Anamur'da yeni başlayan orman yangını hakkında bilgi vererek konuşmasında başlayan Vali Atilla Toros," Anamur ilçemizin Korucuk Mahallesi'nde yeni bir orman yangınımız var. Bununla alakalı müdahaleye başladık. 18 araçla karadan müdahelemiz başladı. 2 helikopterimiz havadan müdahale ediyor. Bir helikopterimiz de yolda. Ovabaşı Mahallemizi tedbir amaçlı boşaltma kararı verdik, arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar"dedi.

Binden fazla personel 373 araçla müdahale ediliyor

Dün Silifke ilçesinde başlayan ve halen devam eden orman yagını ile ilgili de bilgi veren Vali Toros," Hali hazırda 2 uçak, 9 helikopterle havadan müdahaleye devam ediyoruz. Karadan müdahale açısındada orman teşikaltımız çok güçlü müdahale ekibi ile sahada. İlçe ve çevre illerdeki araçlar bölgede müdahale ediyor. Toplam 114'ü arazöz, 44 su ikmal aracı olmka üzere 373 araçla yangına müdahale ediyoruz. 501'i orman personeli bin 16 personelle sahadayız"diye konuştu.

984 hane boşaltıldı, 53 hane yangından zarar gördü

Konuşmasını sürdüren Vali Toros," Şuana kadar 6 mahalleyi tedbir amaçlı boşalttık. Balandız, Işıklı, Kırtıl, İmam Uşağı, Akdere ve Çamlıca mahallelerini boşaltmış olduk. Çatakoya, Mavikent, Yokuşbaşı, Geçirim, Bağlan, Tapırdamaz ve Tisan mevkilerini de tedbir amaçlı boşalttımığımıız ifade etmek isterim. Toplam 984 hane boşaltıldı, bin 851 kişi tahliye etmiş olduk. Barınma ihtiyacını için 3 pansiyonu hazırladık. Bir personelimiz ile 16 vatandaşımıza sağlık ekiplerimiz dumandan etkilendiği için müdahale etti. Maalesef zarar gören hanelerimiz var. İlk tespitlere göre 53 hane yangından zarar görmüş oldu. Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Canla başla dün gece uyumadan çalışan bütün personele teşekkür etmek istiyorum. Kahramanca mücadele ettiler"ifadelerini kullandı. - MERSİN