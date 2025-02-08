Mersin\'de Otomobil Fırına Girdi

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Mersin'de yoldan çıkan otomobil fırına girdi, kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde Merkezi Camii karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddeden seyir eden 01 MC 0370 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çarpar araç fırına girdi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza maddi hasarla atlatılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN