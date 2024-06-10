Mersin'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çamlıyayla Kesecik Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan 33 PA 650 plakalı otomobil takla attı.

Kaza anında sürücü Ali Subayır Şafaklı (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan M.T. ve A.T., olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildiler. A.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MERSİN