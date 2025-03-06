Mersin'de Patlama Evleri Vurdu: Anne-Kız Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Patlama Evleri Vurdu: Anne-Kız Yaralı

Mersin'deki otoyol şantiyesinde kontrollü patlamada fırlayan kayalar iki eve isabet etti, anne ve kızı yaralandı.

06.03.2025 00:14
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Otoyol şantiyesinde kontrollü patlatmada fırlayan kaya parçaları evlere isabet etti...O anlar kamerada

Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyol Projesi'nde kontrollü patlatılan dinamit nedeniyle fırlayan kayalar iki eve isabet etti, anne kız yaralandı

Patlama ve kaya parçalardan birinin evin damına düşmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

MERSİN - Mersin Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde kontrollü patlatılan dinamit nedeniyle fırlayan kaya parçaları iki eve isabet etti. Kaya parçalarından biri evin damını delip anne ile kızını yaraladı.

Olay, Erdemli İlçesi Kocahasanlı Mahallesi'nin yukarı kısmında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinesinde Kolin inşaat tarafından yapımı süren Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu çalışma sahasında meydana geldi. Bağlantı yolu için çalışmaların sürdüğü bölgede kayaları geçmek için dinamitle kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlamayla birlikte havalanan kaya parçalarından biri Ali Gül'e ait tek katlı müstakil evin damından içeri girdi. Bu sırada evde bulunan baba Gülün yanında geçen kay eşi Ayşe ile kızı Zeliha'ya çarptı. Daha büyük bir kaya parçası ise 2 katlı bir evin damının kenarına çarparak zarar verdi.

Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan anne ve kızı ilçe devlet hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Benim kafamı sıyırdı, hanıma kızıma vurdu"

Yaşananları anlatan ev sahibi Ali Gül, "Hanım ve kızımla otururken penceren dışarı patlamaya bakıyorduk. Patlama olduktan sonra taşlar her tarafa dağıldı. Yukarıdan bir taş geldi benim kafamı sıyırdı, hanımın omzuna oradan kızımın dizine vurdu. İkisi de yığıldı kaldı orada. Hastaneye gittiler, polis geldi tutanak tuttular" dedi.

Şantiye sahasından birinin Kolin inşaattan geldiğini de anlatan Gül, "Pencere önünden niye durdunuz, taş tavandan gelmiş o adam pencerenin önünde niye durdunuz diyor. Pencere önünden gelen taş yok tavandan gelen taş var, adam bir şekilde örtbas etmenin hesabını yapıyor" diye tepki gösterdi.

O anlar güvenlik kamerasında

Ali Gül'ün evine güvenlik amaçlı taktırdığı kameralar ise o anları kaydetti. Görüntüler de patlama anıyla birlikte ortaya çıkan toz bulut ve kaya parçalarının fırlaması yer aldı. Fırlayan kaya parçalarının da başka bir binanın damına düşmesi anı da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Patlama Evleri Vurdu: Anne-Kız Yaralı - Son Dakika

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