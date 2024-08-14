Mersin'de patpat motoru devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de patpat motoru devrildi, 2 kişi yaralandı

Mersin\'de patpat motoru devrildi, 2 kişi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Hacıahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

14.08.2024 09:26
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Mersin'in Mut ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Hacıahmetli Mahallesi uçan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.G. idaresindeki patpat olarak bilinen çapa motoru, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü hafif motorun römork kısmında bulunan E.G. ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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