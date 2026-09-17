Mersin’de plastik ambalaj dükkanında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı: 100 bin sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin’de plastik ambalaj dükkanında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı: 100 bin sentetik ecza hap ele geçirildi

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Mersin’de plastik ambalaj dükkanında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı: 100 bin sentetik ecza hap ele geçirildi
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Mersin’de polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, sentetik ecza üretiminde kullanılan makineler ile yaklaşık 100 bin adet dolu sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Mersin'de polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, sentetik ecza üretiminde kullanılan makineler ile yaklaşık 100 bin adet dolu sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 50 bin boş kapsül ve yaklaşık 15 kilogram sentetik ecza ham maddesi bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında yürütülen çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sentetik ecza imalatı yapıldığı belirlendi.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından 'Kaplan Plastik ve Ambalaj' isimli iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada sentetik ecza üretiminde kullanılan 2 basma makinesi ve aparatları ele geçirdi.

Aramada ayrıca yaklaşık 100 bin adet dolu sentetik ecza hapı, 50 bin boş sentetik ecza hapı kapsülü ve 15 kilogram sentetik ecza ham maddesi bulundu.

2 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında H.C.G. (27) ve F.E.D. (26) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen ve firari durumda olan S.B. (38) isimli şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaPlastikMersinPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin’de plastik ambalaj dükkanında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı: 100 bin sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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