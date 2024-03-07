Mersin'de polis memuru eski eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Mersin'de polis memuru eski eşini öldürüp intihar etti

Mersin\'de polis memuru eski eşini öldürüp intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru, 1 yıl önce boşandığı eski eşiyle tartıştıktan sonra onu öldürdü ve ardından intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına müdahale etti ancak yolda hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

07.03.2024 09:53
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Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde demir yolları kenarında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer (31) ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından polis memuru Mustafa Yıldır, tartıştığı eski eşi Mervegül Bayer'i tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin Mervegül Bayer'e müdahale etmesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de polis memuru eski eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika

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