Mersin'de Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve objeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve objeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve objeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisi üzerine yapılan operasyonda, 108 adet Roma dönemine ait sikke, 5 yüzük ve 20 adet tarihi obje ele geçirildi. El konulan eserler Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

09.02.2024 18:17  Güncelleme: 18:18
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Mersin'de bir kişi, Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve objeyle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, 1 dedektör, 108 adet Roma dönemine ait sikke, 5 yüzük ve 20 adet tarihi obje ele geçirildi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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