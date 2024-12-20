Mersin'de Rüşvet Ağına 114 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Rüşvet Ağına 114 Gözaltı

Mersin limanında yapılan operasyonda gümrük görevlilerine rüşvet veren 114 şüpheli gözaltına alındı.

20.12.2024 23:25
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Mersin'de 114 şüpheli gözaltına alınmıştı: Rüşvet işi hem rutin hem tarifeli çıktı

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada limanda gümrük görevlilerinin rüşvet ağı çökertilmesiyle birlikte gözaltına alınan 114 şüphelinin ifadesine geçildiği öğrenildi. Şüphelilerin usulsüzlük olmayan işlerden sabit bir ücret aldığı, usulsüzlük olması halinde ise işin mahiyetine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Limanında iş sahiplerinden rüşvet alındığının belirlenmesine yönelik 10 aylık çalışma yürüttü. Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda gümrük müşavirlerinin ve müşavirlik çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı belirlendi. Ayrıca herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halinde ise işin mahiyetine göre döviz olarak rüşvet alındığı ortaya çıkartıldı. 10 ay süren hassas ve titiz çalışmaların arından önceki sabah gümrük görevlileri, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan 114 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi

Polisin gözaltına aldığı şüphelilerden bir kısmı dolar olmak üzere 1,5 milyon TL, 42 gram külçe altın,18 adet bilezik, 1 adet altın kemer,2 adet altın zincir kolye,1 adet reşat altını, 64 adet tam altın, 11 adet yarım altın,63 adet çeyrek altın, 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet lüks marka saat ve uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 114 şüphelinin ifadesinin devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Mersin, Döviz, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Rüşvet Ağına 114 Gözaltı - Son Dakika

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