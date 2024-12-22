Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 114 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 114 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Mersin'de 10 ay süren rüşvet operasyonunda 114 şüpheli adliyeye sevk edildi, aralarında kamu görevlileri de var.

22.12.2024 09:35
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Mersin'deki rüşvet operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

MERSİN - Mersin'de 'zincir' adı verilen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, Mersin Gümrük İdaresinde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik menfaat sağlama şüphesiyle yürütülen ve yaklaşık 10 ay süren projeli soruşturma kapsamında düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 114 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan 34'ü kamu görevlisi toplam 114 şüpheli, bu sabah erken saatlerde sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlıların sevki sırasında adliye önünde toplanan yakınlarının alkışla tempo tutması dikkat çekti.

Rüşvetin tarifeye bağlandığı iddia edildi

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 10 aydır devam eden projeli çalışmada, gümrük müşavirlerinin ve müşavirlik çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı belirlendi. Ayrıca herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halinde ise işin mahiyetine göre döviz olarak rüşvet alındığı ortaya çıkartıldı. 10 ay süren hassas ve titiz çalışmaların arından düzenlenen operasyonda, 34'ü kamu görevlisi 114 şüpheli gözaltına alındı.

Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi

Polisin gözaltına aldığı şüphelilerden bir kısmı dolar olmak üzere 1,5 milyon TL, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, 1 altın kemer, 2 altın zincir kolye,1 reşat altını, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, 9 adet lüks marka saat ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin\'de Rüşvet Operasyonu: 114 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 114 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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