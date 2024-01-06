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Mersin'de sahte alkollü içki üretimi yapanlara operasyon: 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de sahte alkollü içki üretimi yapanlara operasyon: 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından sahte alkollü içki üretimi yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 560 litre etil alkol, 380 litre sahte alkollü içki ile 15 adet anason kiti ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesindeki 3 farklı adreste yapılan aramalarda sahte alkollü içki üretimi yaparak piyasaya süreceği tespit edilen şüphelileri yakaladı.

Mersin\'de sahte alkollü içki üretimi yapanlara operasyon: 3 şüpheli yakalandı
06.01.2024 - 09:52,  Güncelleme: 10:06
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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından sahte alkollü içki üretimi yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 560 litre etil alkol, 380 litre sahte alkollü içki ile 15 adet anason kiti ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretimi yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesi Elvanlı ve Arpaçbahşiş Mahallelerinde 3 farklı adres belirlendi. Düzenlenen operasyonda sahte alkollü içki üretimi yaparak piyasaya süreceğini tespit eden 3 şüpheli yakalandı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada 560 litre etil alkol, 380 litre sahte alkollü içki ve 15 adet anason ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadesi alınmak için jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de sahte alkollü içki üretimi yapanlara operasyon: 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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