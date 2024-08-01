Mersin'de Sanal Dolandırıcılık Yapan 9 Şüpheli Yakalandı

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Mersin polisi, bilişim sistemlerini kullanarak sanal dolandırıcılık yapan ve 10 yıla kadar hapis cezası alan 9 şahsı düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık yapan ve ceza alan şahısların peşine düştü. Hakların da 2 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasıyla aranma kaydı olan şahısların adreslerini tek tek belirleyen polis eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda şehir merkezinde 7, Tarsus ilçesinde ise 2 hükümlü yakalandı.

Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet G3 mermisi,33 adet tabanca mermisi ve ses fişeği ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN