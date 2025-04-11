Mersin\'de Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil motor kısmından yandı.

Olay, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi 0328 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 33 NU 633 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurup itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi. - MERSİN