Mersin\'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin'de jandarma ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 200 bin boş makaron ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak amacıyla operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 200 bin boş makaron ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN
