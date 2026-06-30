Akdeniz'de son kullanma tarihi geçmiş 230 gıda ürünü imha edildi - Son Dakika
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Akdeniz'de son kullanma tarihi geçmiş 230 gıda ürünü imha edildi

30.06.2026 12:21
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Mersin Akdeniz'de zabıta denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş 230 gıda ürünü ele geçirilip imha edildi, işletmeye 3 bin 705 lira ceza kesildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 230 adet gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. Ürünleri satışa sunduğu belirlenen işletmeye ise idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor. Son olarak Müfide İlhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü tespit edildi.

Denetimlerde özellikle çocukların yoğun olarak tükettiği çikolata, bisküvi, şekerleme ve benzeri atıştırmalık ürünlerin son tüketim tarihlerinin geçtiği belirlendi. İnsan sağlığını tehdit edebilecek nitelikteki ürünler zabıta ekiplerince raflardan toplanarak satıştan kaldırıldı.

Kontrollerde toplam 230 son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü muhafaza altına alınırken, yasal işlemlerin ardından ürünler imha edilmek üzere Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Halk sağlığını riske atan ürünlerin tamamının imha edildiği bildirildi.

Öte yandan, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen işletmeye ilgili mevzuat kapsamında 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, ilçe genelindeki market, bakkal, kasap, fırın ve gıda satışı yapılan tüm işletmelerde denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş veya tüketici sağlığını riske atabilecek ürünlerin satışına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Belediye yetkilileri ayrıca, rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetlerin de titizlikle değerlendirilerek gerekli incelemelerin sürdürüldüğünü bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Akdeniz, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Akdeniz, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akdeniz'de son kullanma tarihi geçmiş 230 gıda ürünü imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz'de son kullanma tarihi geçmiş 230 gıda ürünü imha edildi - Son Dakika
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