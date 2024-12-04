Mersin\'de Su Kuyusuna Düşen Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

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Mersin'de 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde, patikadan geçerek yolunu kısaltmak isteyen Ali Özkan Bozdağ, inşaat sahasında üzeri tahta ile kapatılmış eski bir su kuyusunu fark etmeyerek içerisine düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Davultepe müfreze ekipleri, yaklaşık 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Mezitli Afet Arama Kurtarma Amirliği ekiplerinin de destek verdiği kurtarma çalışmasında, kuyuda herhangi bir boğucu gaz olma ihtimaline karşı önce oksijen tüpü ile şahsın temiz hava alması sağlandı. Ardından bir arama kurtarma personeli ip yardımıyla kuyuya inerek Bozdağ'ı bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bozdağ ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kurtarma çalışmaları boyunca kuyunun başından ayrılmadı

Öte yandan, kurtarma çalışmaları sırasında olay yerine gelen bir karga ise ilginç görüntü oluşturdu. Kuyunun başına gelen karga, kurtarma çalışmaları boyunca kuyudan ayrılmayarak operasyonu izledi. Meraklı karga vatandaşın kurtarılmasıyla olay yerini terk etti. - MERSİN