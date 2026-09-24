Mersin'de TAG otoyolunda otomobil taşıyan tırda çıkan yangın otomobillere sıçradı - Son Dakika
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Mersin'de TAG otoyolunda otomobil taşıyan tırda çıkan yangın otomobillere sıçradı

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Mersin\'de TAG otoyolunda otomobil taşıyan tırda çıkan yangın otomobillere sıçradı
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Mersin'de TAG otoyolu Çamalan mevkiinde seyir halindeki otomobil taşıyan tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırda taşınan otomobillere sıçradı; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mersin'de otoyolda otomobil taşıyan tırda çıkan yangında otomobiller de alev aldı. O anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan ve otomobil taşıyan tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tırda taşınan otomobillere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahelesi sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu arada cep telefonu kamerası yangını saniye saniye görüntüledi.

Kaynak: İHA
Cep Telefonu3. SayfaİtfaiyeÇamalanMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de TAG otoyolunda otomobil taşıyan tırda çıkan yangın otomobillere sıçradı - Son Dakika
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